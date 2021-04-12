Космонавт Борис Волынов озвучил версию гибели Юрия Гагарина

Дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал о возможной причине авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

По его словам, хотя эта история так и останется не раскрытой до конца, возможно, самолет покорителя космоса столкнулся с метеозондом.

- Версий очень много, но какая из них истинная - теперь не узнать. Одна из них, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около одного килограмма. Если самолет столкнется с ним на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя, - объяснил Волынов в интервью РИА Новости .