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В мире12 апреля 2021 5:35

Космонавт Борис Волынов озвучил версию гибели Юрия Гагарина

Космонавт также отметил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов рассказал о возможной причине авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

По его словам, хотя эта история так и останется не раскрытой до конца, возможно, самолет покорителя космоса столкнулся с метеозондом.

- Версий очень много, но какая из них истинная - теперь не узнать. Одна из них, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около одного килограмма. Если самолет столкнется с ним на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя, - объяснил Волынов в интервью РИА Новости .