Почти 800 тысяч россиян сделали прививки от клещевого энцефалита в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года в России более 794 тысяч граждан сделали прививки от клещевого энцефалита. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве также отмечают, что специалисты намерены привить еще более двух миллионов человек.

- Обращаемость в медорганизации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано. <...> В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. на данный момент исследовано более 135 тысячи клещей, - говорится в сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как защитить себя от клещей. Так, во время прогулок по лесу и отдыхе на природе лучше всего надевать вещи с длинным рукавом, длинные брюки и сапоги. Также закрыты должны быть голова и шея. Это необходимо для того, чтобы клещ не смог попасть на тело и укусить.