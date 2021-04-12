Почти 800 тысяч россиян сделали прививки от клещевого энцефалита в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года в России более 794 тысяч граждан сделали прививки от клещевого энцефалита. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве также отмечают, что специалисты намерены привить еще более двух миллионов человек.

- Обращаемость в медорганизации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано. <...> В субъектах РФ обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей. на данный момент исследовано более 135 тысячи клещей, - говорится в сообщении.