Аналитики подсчитали стоимость недельного рациона космонавта

Ко Дню космонавтики аналитики подсчитали сумму недельного рациона космонавта. Так, по итогам исследования, обычному россиянину придется потратить на закупку всех необходимых продуктов 5 283 рубля.

В подборку рациона вошли рис, курага, творог, орехи, заливное с рыбой и мясом, антрекот, говядина, икра кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, кофе и чай, витамины, а также фрукты и свежие овощи. Об этом "Известиям" сообщили специалисты "СберМаркета" и Музея космонавтики, которые проводили подсчеты.