Шесть новых суперсервисов появятся на портале Госуслуг в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Правительство РФ планирует запустить шесть новых суперсервисов на портале Госуслуг. Об этом заявил зампред кабмина Дмитрий Чернышенко.

Для россиян станут доступны такие сервисы как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн", пишет ТАСС. Все они позволят упростить ряд процедур, в том числе подать заявление онлайн.

Всего на госуслугах по итогам прошлого года были успешно реализованы семь суперсервисов.

Ранее сообщалось, что в России начался эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал Госуслуг. Теперь зарегистрированные на госуслугах пользователи социальных сетей, магазинов в интернете и иных площадок смогут совершать сделки в сети без дополнительной регистрации. Завершить эксперимент планируется до 1 июля 2022 года.