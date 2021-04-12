Последние новости на утро 12 апреля 2021: NYT узнала о причастности Израиля к взрыву на ядерном объекте в Иране

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 12 апреля 2021 года. Произошедшая в распределительной электросети на иранском ядерном объекте в городе Натанз авария могла произойти в результате взрыва, организованного израильской стороной, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что "отключение электроэнергии, скорее всего, было вызвано умышленно спланированным взрывом". При этом источники NYT в лице американских и израильских сотрудников разведки "заявили, что роль в этом сыграл Израиль". Ранее там пострадал официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Туда чиновник прибыл для проведения осмотра места происшествия, однако сейчас его жизни ничего не угрожает. Власти Ирана заявили, что оставляют за собой право на ответные действия в отношении виновных в случившемся.

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