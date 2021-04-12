Более половины россиян хотели бы знать причину отказа в кредите

Более половины граждан России хотели бы знать причину отказа в кредите Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более половины граждан России хотели бы получать информацию о том, почему им отказали в кредите. Об этом гласят итоги исследования сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia.

- На вопрос "интересны ли вам детальные причины отказа в кредите или займе?" ответили "однозначно да" 38% опрошенных, "скорее да, чем нет" — 25%. Еще 23% и 14% ответили, что "скорее нет, чем да" и "однозначно нет" соответственно. Таким образом, в той или иной степени получить подробные разъяснения отказа хотели бы более половины заемщиков (63%), — цитирует сообщение сервиса РИА Новости.

При этом абсолютно согласны с инициативой раскрывать информацию об этом 17% респондентов. Еще 28% выразили согласие, но есть причины отказа будут сформулированы доступно, а не языком, понятным только специалистам.

Ранее исследование показало, что при выборе ипотечного кредита россияне ориентируются на уровень процентной ставки. При оформлении ипотечного кредита для большинства россиян (79%) важнее размер ежемесячного платежа, чем срок выплат — они предпочитают платить меньше, но дольше.