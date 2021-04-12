Российские бомбардировщики Су-34 получили новые разведывательные комплексы

Бомбардировщики Су-34 получили новые разведывательные комплексы Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Российские строевые фронтовые бомбардировщики Су-34 оснастили универсальными контейнерами разведки. Они предназначены для оптико-электронной, радиолокационной и радиотехнической разведок.

Устройства значительно повышают способность Су-34 обнаруживать наземные и наводные целей всех типов, а также позволяют точнее определять их координаты.

- Кроме того, новые контейнеры позволяют автоматически передавать данные по защищенному каналу связи с борта самолета наземным силам в режиме реального времени, что дает возможность применять Су-34 в составе межвидовых разведывательно-ударных систем и вести боевые действия в едином информационном пространстве, — цитирует свой источник РИА Новости.

Напомним, 10 апреля российский истребитель МиГ-31 поднялся на перехват американского самолета-разведчика RC-135, который приблизились к воздушным границам России над Тихим океаном. В центре сообщают, что российские средства контроля засекли в воздухе над нейтральными водами Тихого океана цель, которая приблизилась к российской государственной границе.