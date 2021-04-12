Украинцы высмеяли пресс-секретаря Зеленского за незнание английского языка

Украинские пользователи высмеяли пресс-секретаря Зеленского за незнание английского языка. Фото: пресс-служба президента Украины

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель высмеяли за незнание английского языка.

Мендель прокомментировала пост в Facebook пресс-секретаря посольства Великобритании на Украине Олексия Курки о трактовках конфликта в Донбассе. Девушка написала хэштег NoCivilWar, имея ввиду, что это "не гражданская война".

Пользователи Сети указали Мендель на ошибку. После этого комментарий был удален.

- Господи, Юля! No Civil War – это "нет гражданской войне"! Если вы хотели сказать "не гражданская война", то стоит, по минимуму, написать Not Civil War, — написал бывший журналист и депутат Верховной рады Сергей Высоцкий.

Остальные пользователи тоже посмеялись над ошибкой пресс-секретаря украинского лидера. Кто-то в шутку предположил, что это "украинский английский", ссылаясь на недавнее высказывание Мендель про "украинский русский".

Напомним, в начале апреля пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании "украинского русского" языка. Она сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Киеву необходимо заявить о наличии "украинского русского".