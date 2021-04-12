В офисе Зеленского заявили, что не планируют наступление на Донбасс

В Киеве заявили, что не планируют нападение на Донбасс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украине не планирует наступление в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она уточнила, что Украина не может атаковать "свою территорию" и воевать "со своими людьми". По словам Мендель, в Киеве уверены, что к миру могут привести только переговоры.

- Именно поэтому мы добиваемся переговоров "нормандского формата" и будем двигаться к миру всему возможными дипломатическими способами, — заявила она в эфире телеканала "Дом".

Ранее kp.ru опубликовал статью спецкора Дмитрия Стешина, который отправился в мятежные республики в разгар политического обострения с неизвестным финалом. Спецкор отмечает, что панического бегства из ДНР не наблюдается. На погранпереходе - обычный траффик. Также уже появились слухи о списках на эвакуацию родственников чиновников и вполне реальные факты подготовки подвалов и бомбоубежищ.