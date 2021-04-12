Россияне стали меньше тратить денег на красоту

Россияне стали меньше тратиться на красоту Фото: Михаил ПАТЛИС

Граждане России стали меньше тратить денег на красоту в 2021 году по сравнению с прошлым годом. Об этом гласят итоги исследования банка "Русский стандарт".

Банк проанализировал все онлайн- и офлайн-операции в сегменте красота за первых квартал 2020 и 2021 годов.

- В первом квартале 2021 года средний чек составил 3 350 рублей в категории "красота" - относительно первого квартала 2020 года снижение общего среднего чека составило 2,8%. При этом мужчины в среднем тратят за одну покупку 4 525 рублей, и у них этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9%. А женщины расходуют в среднем 2 871 рубль в этом сегменте, у них, наоборот, средний чек снизился на 2,6%, — цитирует сообщение банка РИА Новости.

Выяснилось, что женщины тратят больше, чем мужчин. Однако средний чек у последних больше, кроме парикмахерских и салонов красоты. Таким образом, получается, что мужчины тратятся на красоту реже, но совершают более крупные покупки за один раз.

Ранее аналитики выяснили, что в марте вырос спрос на солнечные очки, ботинки, верхняя одежда и платья. Еще резко возросли закупки женского белья (плюс 34%), сумочек (плюс 36%), электронных книг (плюс 30%), парфюмерии и косметики (плюс 27%). По мнению экспертов, именно такие закупки связаны с массовым выходом россиян на работу и снятием многих ограничений.