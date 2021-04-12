После модернизации "Гагаринского старта" планируется проводить не менее четырех пусков в год. Фото: ХОДЗИЦКИЙ Юрий

Казахстан, Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после модернизации первой стартовой площадки на космодроме Байконур ("Гагаринский старт") планируют проводить с нее не менее четырех коммерческих пусков в год.

- Проект "Гагаринский старт" предполагает создание трехстороннего совместного предприятия в целях модернизации и управления стартовой площадкой №1 на космодроме Байконур - "Гагаринский старт" и обслуживание запусков ракет-носителей "Союз-2", — цитирует ТАСС пресс-службу Минцифры.

Сообщается, что модернизация площадки позволит запускать все раке семейства "Союз-2". Прогнозируется, что с нее будет осуществляться минимум четыре коммерческих пуска в год.

Проект будут прогнозировать три страны в равных долях. После модернизации Россия получит запасную пусковую установку, а Казахстан и ОАЭ — возможность выводить на орбиту космические аппараты.

Напомним, 9 апреля 10:42 по московскому времени космический пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" (Союз МС-18) был запущен на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур. На Международную космическую станцию (МСК) отправились два российских космонавта Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.