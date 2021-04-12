Владимир Путин поручил разработать список проектов для инвестирования средств ФНБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая 2021 года разработать перечень инфраструктурных проектов для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Поручение было сделано после совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности.

- Разработать при участии акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния, — цитирует поручения сайт Кремля.

Ранее Путин попросил защитить интересы граждан, инвестирующих в ценные бумаги. Российский лидер отметил, что эти люди не должны стать новой версией "обманутых дольщиков", указав на рискованность таких. Российский лидер подчеркнул, что инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков.