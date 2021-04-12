Ротенберг стал бенефициаром пяти санаториев Крыма

Ротенберг купил пять санаториев Крыма. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аркадий Ротенберг стал бенефициаром пяти гостиничных комплексов на южном берегу Крыма. По данным представителя бизнесмена, он планирует вложить в них около 15 млрд рублей.

В настоящее время Ротенберг владеет крымскими санаториями "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелем "Дача Рахманинов", сообщил РБК представитель бизнесмена. Ротенберг приобрел их в конце 2019 года.

Все гостиничные комплексы, кроме "Жемчужины", которая в настоящее время не работает, объединены в сеть "Курорты Крыма".

Ранее сеть держала "группа сторонних инвесторов", но в данный момент идет переоформление документов, примерно к лету этот процесс завершится, и Ротенберг останется единственным бенефициаром активов.

Ротенберг также может стать владельцем комплекса "Морской прибой", но пока этот вопрос обсуждается.

В данный момент, по словам представителя бизнесмена, в техоснащение санаториев уже вложено 300 млн рублей.