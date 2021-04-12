В США начались новые протесты после убийства афроамериканца полицейским

В Соединенных Штатах начались новые протесты после убийства афроамериканца полицейским Фото: REUTERS

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, полицейский открыл стрельбу при попытке задержать двадцатилетнего темнокожего мужчину. В результате этого последний скончался.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошел 11 апреля в 14.00 по местному времени. Погибшего опознали члены его семьи. Личность полицейского, открывшего стрельбу, неизвестна.

Полиция остановила машину погибшего за нарушение правил дорожного движения. При проверке выяснилось, что ранее был выдан ордер на арест темнокожего. При попытке задержать его темнокожий сел в машине, после чего полицейский выстрелил в нарушителя. Водитель проехал еще несколько кварталов, после чего в другую машину. Мужчина скончался, хотя сотрудники полиции пытались спасти его.

После инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек. Там же произошли столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, во время которых были повреждены несколько патрульных машин. Полиция применяли резиновые пули, чтобы разогнать толпу. Позже к месту происшествия пришли люди, которые зажигали свечи и оставляли сообщения: "Справедливость для Даунта Райта (погибшего)".

В конце января 2021 года член парламента Норвегии Петтер Эйде предложил номинировать движение Black Lives Matter (BLM) на Нобелевскую премию мира 2021 года. Политик считает, что призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру. В своей заявке на выдвижение он добавил, что движение заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.