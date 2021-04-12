Почти половина россиян хотели бы сделать 12 апреля выходным днем

Опрос показал отношение россиян к идее сделать 12 апреля выходным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики узнали мнение россиян об идее сделать День космонавтики официальным государственным праздником и выходным днем. В результате, в ходе опроса почти каждый второй признался, что полностью поддерживает такую идею. Еще треть россиян выступают категорически против еще одного выходного дня.

«Поддерживают эту идею 48% россиян, возражают — 30%, еще 22% опрошенных затруднились дать однозначную оценку инициативе», — приводит результаты исследования портала SuperJob RT.

Главным аргументом тех, кто призывает сделать 12 апреля государственные праздником, стала необходимость подчеркнуть достижения России в освоении космоса.

А вот противники учреждения праздника отметили, что Россию сложно назвать космической державой, тем более, что дополнительный выходной в году повлечет новые экономические потери.

Согласно данным исследования, среди молодых людей в возрасте от 25 по 34 лет тех, кто поддерживает идею введения государственного праздника – 55%, а среди людей старше 45 лет процент значительно снижается – 39%, передает ОТР.

Напомним, ранее опрос показал, что каждый второй россиянин хотя бы несколько раз в месяц вынужден работать по вечерам или ночам. А каждый третий – хотя бы раз в месяц работает в выходные, передает телеканал «360».