Иран обвинил Израиль в атаке в Натанзе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль имеет прямое отношение к произошедшей в воскресенье аварии на ядерном объекте в Натанзе.

"Израильские политики и военные откровенно говорят, что не позволят достигнуть прогресса и отмены несправедливых санкций [в отношении Тегерана] и сегодня думают, что добились своей цели", - сказал он, отвечая на вопрос про инцидент в Натанзе. Дипломат добавил, что "ответом Израилю будет еще больший прогресс [Ирана] в ядерной сфере", цитирует министра агентство IRNA.

Зариф добавил, что "Натанз теперь будет оснащен более современными центрифугами, которые в несколько раз увеличат потенциал для обогащения [урана]".

Ранее официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде заявил, что Иран отомстит Израилю за атаку в Натанзе, когда придет время.

По его словам "на ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но атака могла привести к катастрофе, которая стала бы преступлением против человечности".

В воскресение Иран сделал заявление, согласно которому в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Со ссылкой на свои источники газета The New York Times сообщила, что авария организована израильской стороной.