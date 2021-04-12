В Нью-Йорке на митинг в поддержку белых пришел один человек

В Нью-Йорке на "Марш в защиту жизней белых" у "Башни Трампа" пришел только один человек.

Призывы принять участие в подобных митингах в различных городах Соединенных Штатов рассылались на протяжении двух недель. В итоге на мероприятие в Нью-Йорке пришел только один человек.

Мужчина был в маске и отказался назвать свое имя. В разговоре с журналистами он привел статистику, согласно которой все больше белых людей становятся жертвами преступлений со стороны темнокожих.

Выступить против такого митинга пришло два десятка представителей движения BLM и несколько антифашистов.

- Эти защитники белых на самом деле защищают идею превосходства белой расы и являются настоящими фашистами. Мы хотим, чтобы они убрались прочь с наших улиц и из Нью-Йорка, — приводит слова одного из противников митинга в поддержку белых ТАСС.

Отмечается, что Нью-Йорк является городом, где жители традиционно поддерживают демократов. Также возможных участников митинга в поддержку белых мог смутить дождь.

Напомним, в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, полицейский открыл стрельбу при попытке задержать двадцатилетнего темнокожего мужчину. После инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек. Там же произошли столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, во время которых были повреждены несколько патрульных машин.