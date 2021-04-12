Тюменский «Градостроитель» - первый обсерватор России - возвращается к прежнему режиму работы

Обсервационный госпиталь «Градостроитель» под Тюменью, который первым в России принял граждан России и стран СНГ, эвакуированных из очага эпидемии в Ухане, снова перепрофилируют в санаторий. К 11 апреля все пациенты моногоспиталя на базе «Градостроителя» завершили лечение, сообщает региональный оперативный штаб.

В течение недели учреждение будет закрыто на обязательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю.

«Градостроитель» является лечебно-реабилитационным центром. Основное направление деятельности - реабилитация пациентов после эндопротезирования суставов, онкологических и других заболеваний. Сейчас сюда будут также направляться на реабилитацию пациенты, тяжело перенесшие коронавирусную инфекцию и нуждающиеся в дальнейшем восстановлении в стационарных условиях.

Сегодня на территории Тюменской области продолжает действовать девять медицинских учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на 1000 коек. Свободный коечный фонд сохраняется в районе 20%.

Напомним, обсерватором санаторий «Градостроитель» стал 5 февраля 2020 года. В условиях строжайшего соблюдения эпидемиологической безопасности первых пациентов «Градостроителя» доставили до места, не допустив ни одного случайного контакта. Костюмы спецзащиты, респираторы и перчатки в несколько слоев, маски - все это стало привычным для тюменских медиков еще до того, как превратилось в обыденность для всех российских врачей и медсестер. Тогда за 14 дней ни у одного из прилетевших не проявились симптомы COVID-19. После первого опыта в Градостроителе под инфекционные отделения перепрофилировались и другие больницы как в Тюмени, так и в муниципалитетах.