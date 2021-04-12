За последние сутки в России выявлено 8 320 случаев COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За последние сутки в России выявлено 8 320 новых случаев коронавируса в 83 регионах из 85. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 277 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 656 человек, сообщает оперштаб.

За все время пандемии в РФ зафиксировано 4 649 710 случаев болезни. Из них 4 272 165 человек выздоровело. 103 263 пациента стали жертвами инфекции.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране стала стабильной. Рост числа заболевших в сутки сокращается.

Напомним, в России с декабря прошлого года началась вакцинация населения от коронавируса. Прививка выполняется препаратом, разработанным центром имени Гамалеи, "Спутник V", ставшим первой вакциной для профилактики инфекции в мире. Об этом летом 2020 года заявил президент России Владимир Путин.

Также в России изобретены еще две вакцины от болезни - «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова.