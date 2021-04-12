Прощание с Эмилем Верником состоится 13 апреля 2021 в МХТ имени Чехова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с Эмилем Верников пройдет во вторник, 13 апреля 2021 года. Церемония состоится в Портретном фойе МХТ имени Чехова, сообщил его сын Вадим.

Народный артист РФ, режиссер Эмиль Верник умер в субботу на 97-м году жизни. Причиной кончины стала остановка сердца.

"Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе", - написал Вадим Верник в своем Instagram.

Эмиль Верник - народный артист РФ, был главным режиссёром литературно-драматического вещания Всесоюзного радио. Под его руководством в жизнь воплотились более 200 радиопостановок. Верник также являлся доцентом Школы-студии МХАТ.

Его сыновья, актер и телеведущий Игорь и автор телевизионных программ Вадим пошли по стопам отца, зародим на эстраде творческую династию.

Сын Игоря Григорий на данный момент студент Школы-студии МХАТ, принявший участие в проектах "Кухня" и "Need хелп".