Опрос: большинство японцев выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио

Большинство жителей Японии выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подавляющее большинство жителей Японии выступили за отмену или перенос летних Олимпийских игр в Токио. Об этом гласят итоги опроса, проведенного местным агентством Kyodo.

За полную отмену спортивного мероприятия выступили 39,2% респондентов, еще 32,8% выступили за перенос Олимпиады. За проведение Игр в намеченные сроки высказались только 24,5% опрошенных.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие перенесли на год, оно должно состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее большинство жителей США, Китая, Франции, Таиланда и Республики Корея выступили за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно из итогов опроса, проведенного Японским исследовательским институтом СМИ.