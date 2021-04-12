Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал запросы о переговорах Зеленского с Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последние дни не видел запросов на переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского со стороны Киева.

- Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее появилась информация, что Владимир Зеленский отправил запрос в Москву о переговорах с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель уточнила, что Зеленский хочет обсудить с Путиным эскалацию конфликта в Донбассе. Она отметила, что Киев пока не получил ответа от Москвы.

До этого Дмитрий Песков заявил, что не обладает никакой информацией о наличии нового плана мирного урегулирования в Донбассе, о котором ранее заявлял Киев. Он отметил, что лучшей подготовкой к встрече президентов может быть выполнение ранее достигнутых договоренностей.