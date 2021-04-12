Песков: для России важно заботиться об интересах русскоговорящих жителей Донбасса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва считает особенно важным заботиться об интересах отвергнутых собственным государством русскоязычных жителей Донбасса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Россия в целом заботиться об интересах русскоговорящих по всему миру.

«Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. Что касается русскоязычных людей, проживающих в двух самопровозглашенных Республиках, особенно, потому что именно они отвергнуты собственным государством», - заявил представитель Кремля в ходе своего брифинга в понедельник, 12 апреля.

Как писал сайт kp.ru, ранее Песков назвал эскалацию ситуации в Донбассе беспрецедентной. По его словам, возобновление гражданской войны на Украине может стать угрозой для России. Он отметил важность обеспечить безопасность всех живущих в Донбассе