Дизайнер дала советы, которые помогут сэкономить на ремонте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ремонт- дело не только нервное, но и дорогое. Ни для кого не секрет, что цены в магазинах кусаются, но если знать некоторые хитрости, то можно неплохо сэкономить.

Дизайнер Елена Крылова рассказала профессиональные секреты. Прежде всего она предлагает поискать аналог дорогих импортным материалов. В магазинах можно найти достойные варианты отечественных производителей.

Например, сэкономить на отделке стен можно просто покрасив их. Есть интересные цвета, которые выглядят в интерьере очень презентабельно.

-Ты входишь в пространство, которое может смотреться дорого за счёт одних только стен, потому что правильно выбран цвет. Мой фаворит — теплый серый оттенок, - делится секретом дизайнер.

Российские производители плитки и керамогранита предлагают приемлемые цены и не уступают по качеству европейским аналогам.

-Наши сейчас делают не хуже, чем в Италии, а цена в 2-3 раза дешевле, - отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Если заглянуть в крупные сетевые строительные магазины, то можно найти шторы и домашний текстиль по приемлемым ценам. Там же найдутся карнизы, крючки и тд.

Как правило сетевики предлагают товары на разный кошелек, так что можно выбрать подходящие по цене. К тому же, сэкономить время на поиске.

- Покупка готовых штор позволит сэкономить на пошиве почти в три раза от обычной цены, - заключает Крылова.

Подобные приемы позволят существенно сэкономить на ремонте, но при этом не обесценят общий интерьер квартиры.