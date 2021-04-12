Песков переадресовал в оперштаб вопрос о возможном закрытии авиасообщения с Турцией

В Крмеле прокомментировали сллва Блинкена про "агрессивные действия" РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 12 апреля, заявил журналистам, что Кремль не будет комментировать возможную отмену полетов в Турцию, связанную с коронавирусом.

"Здесь я ничего не могу сказать, могу только переадресовать [вопрос] в правительство, потому что с учетом развития эпидемиологической ситуации именно там принимаются решения, в нашем [оперативном] штабе", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, что решение по прекращению авиасообщения с Турцией, из-за широкого распространения в стране коронавирусной инфекции, пока не было принято. Несмотря на это ряд СМИ заявили, что в скором времени полеты в Турцию прекратятся. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти РФ закрыть границы, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в России.

Ранее в Турции было выявлено максимальное за время пандемии число заразившихся в сутки коронавирусом - более 55 тысяч человек.