В Кремле не подтвердили, что дни между майскими праздниками сделают выходными

Дмитрий Песков не подтвердил, что дни между майскими праздниками сделают выходными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что рабочие дни между майскими праздниками могут сделать выходными.

- Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, пока я могу сказать, что у президента рабочие планы имеются, — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее россиян предупредили о том, что во время майских праздников готовится массирование нападение на счета граждан РФ. Тревогу забили после того, как на черном интернет-рынке кто-то выкупил доступ к коммутатору одного из операторов мобильной связи. Несмотря на то, что название оператора и страна, где он действует, неизвестны, по ряду причин аналитики сделали вывод, что атака намечена именно на счета россиян.