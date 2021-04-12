«Интер РАО» опровергла информацию о прекращении экспорта электроэнергии в Прибалтику Фото: "КП" Архив

Компания «Интер РАО» опровергла сообщения о прекращении поставки электроэнергии в страны Балтии, несмотря на отключение Белоруссией трансграничных линий электропередачи с Литвой в рамках испытаний надежности энергосистемы в стране, которые прошли на прошлой неделе в период с 8 по 11 апреля.

«Из Калининградской области поставки не прекращались», - приводит ТАСС в сообщении компании.

Как сообщается, Белоруссия с 8 по 11 апреля отключила трансграничные линии электропередачи с Литвой. Испытания были нужны для проверки надежности энергосистемы страны с учетом планируемого выхода энергосистем Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ, которая объединяется объединяющего Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. В белорусском Министерстве энергетики подчеркнули, что проведение испытаний было согласованно со всеми системными операторами стран БРЭЛЛ.