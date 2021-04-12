В мавзолей Ленина можно будет снова попасть с 17 апреля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены снова можно будет попасть с субботы, 17 апреля. Посетителей будут пускать только в масках. Об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО)

«В связи с окончанием профилактических мероприятий с 17 апреля 2021 года будет возобновлен допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены», - приводит ТАСС сообщение службы.

Как отметили в ФСО, допуск посетителей в Мавзолей Ленина будет осуществляться исключительно в соответствии с санитарными рекомендациями, среди которых наличие средств индивидуальной защиты (маски или респираторы), а также после замера температуры в пункте пропуска.

«Во время посещения необходимо соблюдение установленной социальной дистанции», - отметили в ФСО.

Мавзолей ранее был закрыт для посещения в связи с пандемией коронавирусной инфекции.