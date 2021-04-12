В Кремле прокомментировали слова Блинкена про "агрессивные действия" РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена про "агрессивные действия" со стороны России.

"Происходит определенная девальвация подобных фраз. Эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угрозы заставить "заплатить цену"... Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что РФ никогда не занималась провокационными агрессивными действиями.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ придется ответить за "агрессивные действия, если будет продолжать в том же духе". Он отметил, что присутствие российской армии на границе с Украиной неприемлемо. Блинкен также подчеркнул, что в Европе разделяют обеспокоенность США по этому вопросу.

В ответ на подобные заявления Песков ответил, что РФ вправе укреплять свои границы, а передвижение российской армии внутри страны никого не касается.