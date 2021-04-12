Опрос: большинство россиян считает, что РФ должна участвовать в освоении космоса

Большинство граждан России считает, что РФ должна участвовать в освоении космоса. Фото: ХОДЗИЦКИЙ Юрий

Подавляющее число россиян выступили за участие РФ в освоении космоса. Об этом гласят итоги опроса ВЦИОМ, который был приурочен ко Дню космонавтики 12 апреля.

Исследование показало, что 97% опрошенных знают имя первого космонавта Юрия Гагарина. 69% смогли назвать дату первого полета человека в космос — 12 апреля и/или 1961 года.

91% россиян считают, что России необходимо принимать участие в освоении космоса. Реже так отвечают самые молодые россияне 18-24 (84%) — среди них в два раза больше распространено мнение, что нашей стране осваивать космическое пространство нет необходимости.

По мнению 75% россиян, РФ не следует сокращать бюджетные расходы на космические программы, несмотря на непростые экономические условия. При этом 51% респондентов считают, что основная цель участия России в освоении космоса — развитие науки и высоких технологий. Второй по важности целью стало обеспечение обороноспособности страны.

Мнения россиян о том, стоит ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс, разделились. Считают, что скорее должны, 42% россиян, а что не должны — 48%. Первого мнения чаще всего придерживаются граждане со средним, средне-специальным и неполным образованием (45-47%), а второго — респонденты с высшим полным или неполным образованием (54%).