Автоэксперт перечислил сложности при возможном введении новых штрафов

Автоэксперт прокомментировал возможность новых штрафов для водителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал идею регулирования смены резины по сезонам и введения новых штрафов для водителей, которые не «переобули» машину вовремя. По мнению эксперта, урегулировать этот вопрос из-за непостоянных погодных условий в России будет очень непросто.

«Как-то обозначить временными рамками смену резины очень сложно. Придется каждый год регулировать отдельно. А теперь представьте: автовладельцы ждут, когда начнется смена резины, а потом массово бегут ее менять. К примеру, в Москве сейчас +16...+20 °C, а в Краснодаре, где я сейчас нахожусь, холодно. То есть погодные условия тоже не однозначно говорят за то, чтобы менять резину в определенное время. Про Архангельск и Якутию я вообще говорить не буду», - цитирует эксперта RT.

Канаев добавил, что такие меры действительно можно было бы ввести, но только в качестве эксперимента в отдельных регионах, к примеру, в Москве или в Санкт-Петербурге, где очень большой поток автомобилей.

«И не штрафами людей пугать, а прививать культуру вождения. Потому что к штрафам привыкают в течение максимум полугода»,- добавил автоэксперт.

Напомним, ранее появилась информация, что в России с 1 июня могут появиться новые поправки в правила дорожного движения. Они будут предусматривать штрафы до 500 рублей за вождение на летней или зимней резине вне сезона, передает «Российская газета».

Добавим, с 1 апреля в России также изменились правила сдачи экзаменов на водительские права. Будущие автомобилисты больше не проходят испытания на площадке, а сразу едут в город, передает «Свободная пресса».