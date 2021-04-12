Рособрнадзор: ЕГЭ в 2021 году собираются провести по единому расписанию по всей России

ЕГЭ в 2021 году собираются провести по единому расписанию по всей России Фото: Мария ЛЕНЦ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году намерены провести по единому расписанию по всей России. Такое заявление сделали в пресс-службе Рособрнадзора, уточнив, что исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, делать не будут.

«Перенос сроков ЕГЭ для Москвы не обсуждается. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны», - приводит ТАСС заявление ведомства.

В сообщении Роспотребнадзора отмечено, что экзамены будут организованы с учетом всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных ведомством.

Как писал сайт kp.ru, ранее директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова заявила, что в заданиях ЕГЭ текущего года не будет радикальный изменений. По ее словам, основной период экзамена в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный состоится с 12 по 17 июля.