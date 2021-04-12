Индия одобрила экстренное применение российской вакцины "Спутник V" Фото: REUTERS

В Индии одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как передает издание The Times Of India со ссылкой на источники, Комиссия по ценным бумагам и биржам разрешает использовать российского препарат в Индии в чрезвычайных ситуациях.

Выдача разрешения на экстренное использование вакцины «Спутник V» сделает ее третьей разрешенной для использования в Индии. На сегодняшний день в стране разрешено применение только двух препаратов - индийского варианта вакцины от AstraZeneca, которое носит название Covieshield, и индийского препарата Covaxin.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что спрос на российский препарат «весьма высок», отметив, что спрос на «Спутник V» растет в Евросоюзе в геометрической прогрессии. Как писал сайт kp.ru, по данным Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), по количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.