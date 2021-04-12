Мишустин рассказал, кем мечтал быть в детстве

Михаил Мишустин рассказал, что в детстве мечтал стать летчиком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что в детстве мечтал работать в аэрокосмической отрасли и, возможно, стать летчиком. Об этом заявил на встрече со студентами в Московском авиационном институте.

- Мы жили в свое время в закрытом городке, и отец моего друга был летчик и работал руководителем комплекса тренажеров... В свободное время мы приходили и учились, мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно я помню, что мы все мечтали, мальчишки, заниматься так или иначе аэрокосмической отраслью, — рассказал Мишустин.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о своем увлечение из детства. Оказалось, что это кукольный дом. Дипломат сообщила, как самостоятельно сделала эскиз кукольного дома, который позже заказала в мастерской.По ее словам, денег в то время не было тогда, поскольку это был только первый год работы.