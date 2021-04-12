Российские ученые прибудут в Рим для проведения испытаний вакцины "Спутник V" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани») и центр имени Гамалеи во вторник, 13 апреля, подпишут протокол о намерениях для проведения научных испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как передает издание il Messaggero, подписание протокола состоится в формате видеосвязи, а работа с препаратом будет проходить в Риме.

По данным издания, три российских исследователя прибудут в Италию «в течение недели», чтобы российские ученые смогли присоединяться к итальянским коллегам. Уточняется, что для испытания «коктейля» из вакцин в самых различных комбинациях с другими препаратами необходимо будет привлечь 150 добровольцев.

Напомним, накануне сайт kp.ru писал об опоросе, согласно которому почти половина жителей Чехии среди тех, кто планирует пройти вакцинацию от коронавируса, хотели бы привиться российской вакциной «Спутник V», если бы министерство здравоохранения республики предоставило разрешение на применение препарата без регистрации в Евросоюзе.