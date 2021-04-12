Юристы напомнили популярные схемы мошенничеств с недвижимостью Фото: Евгения ГУСЕВА

Стремительный рост цен на недвижимость спровоцировал волну мошенничеств. Преступники пытаются наживаться и на продавцах, и на покупателях.

Эксперты рассказали о самых популярных мошеннических схемах с недвижимостью.

- В этом году все чаще один объект недвижимости продается нескольким покупателям. Подобные схемы сопряжены с использованием поддельных документов. К примеру, под видом счета на оплату услуг или кредитного договора владельцу жилья дают подписать договор купли-продажи в простой письменной форме, - управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Набирают популярность схемы с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). Подобное нельзя провести, не имя в сообщниках нотариуса. О том, что квартира продана, настоящий собственник узнает уже после перехода права собственности.

Сделки с недвижимостью всегда лучше совершать самостоятельно и требовать присутствия собственника. Нужно тщательно проверять все документы, подтверждающие право собственности, отследить историю приобретения квартиры. Лучше всего обратиться к нотариусу, он проверить «чистоту» сделки.

При покупки жилья в новостройке риск нарваться на мошенников ниже, так как продает жилье юридическое лица, а вот на вторичном рынке стоит быть осмотрительнее.

- Тревожные факторы – это цена на треть ниже рынка или громкие заявления: срочно, большой торг, готовность к сделке. Как правило подобная спешка указывает на попытку скрыть какие-то детали. Нужно внимательно проверять юридическую чистоту данного жилья, - отметила в беседе с Life.ru адвокат Московской коллегии адвокатов A-Lex Consulting Надежда Попова.

Порой продавец просит указать в договоре сумму ниже кадастровой стоимости, чтобы сэкономить на налогах. Нужно помнить, что в случае расторжения сделки, вернуть удастся только эти деньги.

На фоне ажиотажа на рынке жилья, снова стали всплывать старые схемы, когда к собственнику подселяется «профессиональный сосед» и выживает человека. Обычно по такой схеме отнимают жилье у пенсионеров и одиноких людей, - напоминает ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.