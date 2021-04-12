Организаторы "Тотального диктанта" назвали самые частые ошибки россиян

Организаторы "Тотального диктанта" рассказали о самых распространенных ошибках россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов перечислил самые распространенные ошибки россиян.

- Текст был, в первую очередь, сложным пунктуационно. Пунктуация доставила немало проблем участникам. Хотя и в орфографии тоже были свои сложности. Можно назвать некоторые такие конкретные примеры: в первой части текста было слово "не скоро". ... И вот это "не скоро", которое нужно было написать только раздельно, было много ошибок, встретилось слитное написание, — рассказал он во время пресс-конференции.

Также проблемы возникли со словами "тормошить", "сетчатка" и "промокнуть". А слово "стоп-кадр" участники диктанта писали правильно вопреки ожиданиям организаторов.

Ранее kp.ru опубликовал реакцию участников акции на текст "Тотального диктанта". В этом году текст диктанта писал Дмитрий Глуховский. Причем, по его сочинению еще и сняли короткометражку "Обещания", которую показали перед диктантом.