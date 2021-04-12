В День космонавтики в Нижнем Новгороде открылась новая школа на проспекте Гагарина

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА «Время Н»

12 апреля в Нижнем Новгороде, в жилом комплексе «Гагаринские высоты», была торжественно открыта новая школа. Ее строительство осуществлялось в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», утвержденного указом президента РФ Владимира Путина. В церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА «Время Н»

— Символично, что школу на проспекте Гагарина мы открываем сегодня, в День космонавтики, когда отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. В этой школе основной акцент будет сделан на изучении точных дисциплин, в том числе космоса и Вселенной. Здесь есть даже свой планетарий, – отметил Глеб Никитин.

Школа рассчитана на обучение 675 человек, с 1-го по 11-й классы. В образовательном учреждении есть учебные классы с инновационными методическими комплексами, современные лаборатории для практических занятий по различным предметам, три спортивных зала, просторный актовый зал, зал хореографии, музыкальный и художественный классы, кабинеты робототехники и планетарий.

Фото: Юлия ГОРШКОВА/ИА «Время Н»

Сегодня в новой школе №34 уже начали заниматься ребята с 1-го по 3-й класс. Средние и старшие классы начнут обучение здесь в предстоящем 2021-2022 учебном году.

Как сообщил Глеб Никитин, общая стоимость строительства с учетом технического оснащения составила 640 млн рублей.

- Это второе учебное заведение в Нижнем Новгороде, открытое за последнее время в рамках нацпроекта «Образование». В прошлом году впервые за долгие годы была введена в строй школа на 1 500 мест в микрорайоне «Цветы». Мы понимаем, что в новых крупных жилых комплексах вопрос строительства школ и детских садов является очень актуальным, поэтому стараемся учитывать потребности жителей, – добавил губернатор Нижегородской области.