Барселона может начать прием российских туристов в конце лета 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

В Барселоне могут начать прием российских туристов в конце лета или осенью. Такие сроки назвал директор туристического консорциума города Мариан Муро, отметив, что такое возможно при условии введения в Европейском союзе цифровых «коронавирусных паспортов» и признания аналогичных документов с третьими странами.

«Мы исходим из того, что ЕС разработает «зеленый паспорт» для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами. Мы исходим из сроков конец лета - октябрь», - приводит РИА Новости слова директора туристического консорциума Барселоны.

Как отметил специалист, россияне уже сегодня ожидают поездок в испанский город и бронируют путевки на летний период, добавив, что Барселона занимает 15-е место в мире и первое место в Испании в поисках брони жилья.

Кроме того, Муро привел данные, согласно которым вакцинация от коронавируса и введение указанных паспортов внушают оптимизм относительно ситуации с туризмом. Отмечается, что руководство туристического консорциума Барселоны на этой неделе посетит Москву и Санкт-Петербург для встречи с представителями отрасли и представления стратегии развития туризма.

Напомним, накануне стало известно, что Италия откроется для туристов 2 июня. Путешественники, запланировавшие поездку, должны быть вакцинированы. Уточняется, что открытие границы с Россией зависит от эпидемиологической обстановки двух стран.