Зеленский считает, что украинские конструкторы играли ключевую роль в космической программе СССР

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации космической программы Советского Союза. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что сегодня космическая сфера является ключевым элементом национальной безопасности и обороны незалежной.

«60 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы», - написал украинский лидер в своем посту, опубликованном в Facebook по случаю Дня космонавтики.

Зеленский добавил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает достойное место среди 13 его участников. По его словам, украинские конструкторы продолжают проектирование и запуск спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций.