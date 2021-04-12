Мишустин: Космическая отрасль в России находится на передовых позициях

Мишустин оценил состояние космической отрасли в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин на встрече со студентами, которая проходила в Московском авиационном институте заявил, что российская космическая отрасль по-прежнему находится на передовых позициях в мире.

"Гордостью нашей страны всегда называли космос. Могу сказать точно, что наша космическая отрасль по-прежнему остаётся на передовых позициях. Мы сегодня гордимся успехами в этой сфере", - цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер-министр подчеркнул, что "лидерство России в космосе безусловно", потому как запуск первого человека в космос - не просто историческое событие, но и предмет особой гордости для страны и ее народа. Он поздравил студентов с Днём космонавтики.

Мишустин также озвучил и задачи, которые стоят перед космической отраслью. Премьер подчеркнул, что важными остаются повышение ее эффективности, улучшения качества орбитальной группировки, увеличения инновационной группы.

Ранее президент России поздравил работников ракетнокосмической отрасли с профессиональным праздником.