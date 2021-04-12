Аналитики: доллар к концу апреля может подняться до 81 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики спрогнозировали, как будет меняться курс доллара и евро в апреле. Пока российская валюта сдает свои позиции, по данным на 12 апреля курс доллара составил 77,4 рубля, евро - 92,15 рубля.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова уверена, что доллар продолжит двигаться вверх и к концу месяца будет на отметке в 78 рублей.

- Пока у рубля нет драйверов для укрепления. Рынок замер в ожидании новых санкций США, - комментирует ФАН Наталья Мильчакова.

Она уверена, что до конца апреля, если будет объявлено о санкциях в отношении инвестиций в российский госдолг, доллар вырастет до 80 рублей.

А вот если речь пойдет о санкциях, которые не затронут госдолг, то доллар, наоборот, может подешеветь до 72-75 рублей.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев согласен с предположением, что доллар будет расти и называет верхнюю планку в 81 рубль.

Эксперт отметил, что давление на рубль оказывают не только санкции, но и украинский вопрос.

- В перспективе этой недели рубль может продолжить снижение к доллару и евро: курс доллара может составить 79–81 рубль, курс евро — 93–94 рубля, - заключил Деев.

Не спасает рубль и высокая цена на нефть, сегодня она торгуется на отметке в 60 долларов за баррель.

Аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева в беседе с "Известиями" отметила, что пока угрозы новых рестрикций против России и эскалация напряженности в Донбассе перевешивают влияние довольно высоких цен на нефть и изменения ключевой ставки.