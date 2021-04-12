Евросоюз 19 апреля обсудит обострение ситуации в Донбассе

Евросоюз 19 апреля 2021 обсудит обострение ситуации в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюссель серьезно обеспокоен обострением ситуации в Донбассе, что будет обсуждаться на неформальном заседании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в следующий понедельник, 19 апреля. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», - заявил он.

Стано выразил надежду, что эскалации конфликта не будет. «Это было бы неприемлемо. Все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого», - отметил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Напомним, ранее Кремль назвал эскалацию ситуации в Донбассе беспрецедентной. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, возобновление гражданской войны на Украине может стать угрозой для России. Он заявил о необходимости обеспечить безопасность всех живущих в Донбассе, а также о том, что военной эскалации ситуации не хочет ни одна из стран.