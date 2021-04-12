В Москве открыли стелу памяти космонавта Алексея Леонова

В Москве открыли мемориальную стелу в честь космонавта Алексея Леонова Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Москве открыли мемориальную стелу в честь дважды Героя Советского Союза космонавта Алексея Леонова.

- Алексей Архипович был наставником нашим. В отряде, будучи главой отряда космонавтов, знал всех, даже всех детей космонавтов, — приводит слова Героя Советского Союза космонавта Александра Волкова ТАСС.

Как отметил Герой Советского Союза космонавт Владимир Титов, Леонов всегда внимательно относился к процессу подготовки космонавтов и обучал не только своих, но и иностранных коллег.

Стелу установили на здании Альфа-Банка на улице Маши Порываевой. Там Алексей Леонов работал последние годы в качестве советника первого заместителя председателя совета директоров банка.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее число россиян выступили за участие РФ в освоении космоса. Исследование проводилось в честь Дня космонавтики. 91% россиян считают, что России необходимо принимать участие в освоении космоса. Реже так отвечают самые молодые россияне 18-24 (84%) — среди них в два раза больше распространено мнение, что нашей стране осваивать космическое пространство нет необходимости.