Меркель сообщила о своем последнем выступлении в должности канцлера Германии

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее выступление на открытии международной промышленной выставке в Ганновере является ее последним в должности главы немецкого правительства.

Напомним, на сегодняшний день Христианско-демократический союз возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на данной должности Меркель. Сама канцлер Германии не планирует идти на следующий срок.

Как писал сайт kp.ru, в начале января стало известно Глава министерства здравоохранения Германии, член Христианско-демократического союза Йенс Шпан рассматривает возможность стать кандидатом на пост немецкого канцлера. Кроме того, сообщалось, что приемником Меркель может стать премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Политика решили поддержать члены берлинского отделения альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).