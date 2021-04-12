Минобрнауки РФ дополнительно выделит молодым ученым более 2,5 млрд рублей Фото: REUTERS

Министерство науки и высшего образования России собирается в текущем году выделить более 2,5 млрд рублей в рамках программы поддержки молодых ученых страны. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков в ходе встречи со студентами и аспирантами авиакосмических вузов.

«Мы дополнительно вводим еще грантовую поддержку для молодых ученых, для наиболее талантливых, в этом году более 2,5 млрд рублей будет направлено», - сказал министр, отметив, что ведомство увеличило количество грантовой поддержки наряду со стипендиями, которые получают аспиранты.

Кроме того, в комментарии телеканалу Фальков сообщил, что министерство оказывает финансовую поддержку прикладных и фундаментальных исследований научно-исследовательских университетов и институтов. По его словам, Московский авиационный институт каждый год получает почти по 97 млн только на фундаментальные исследования.