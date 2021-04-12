Боррель назвал Минские соглашения единственным выходом из кризиса в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минские соглашения являются единственным выходом, чтобы гарантировать мирное и политическое решение конфликта на востоке Украины. Такое заявление сделал Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Минские соглашения - это единственный выход, чтобы гарантировать мирное и политическое решение этого конфликта на востоке Украины», - заявил политик.

По его словам, Брюссель призывает российские власти не принимать мер, которые могли бы «усилить напряженность, а также умножить усилия по реализации Минских соглашений».

Как писал сайт kp.ru, Стано также сообщил, что Брюссель серьезно обеспокоен обострением ситуации на востоке Украины, и будет обсуждать этот вопрос на неформальном заседании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в следующий понедельник, 19 апреля. Политик также выразил надежду, что эскалации конфликта не будет.