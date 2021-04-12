Лавров: Киев ведёт войну против собственного народа

Лавров заявил, что Киев ведёт войну против собственного народа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Лавров заявил, что Киев ведёт войну против собственного народа. Он отметил, что в погоне за восстановлением своего рейтинга киевский режим может сорваться на безрассудные действия.

- Киев нападал на свой народ и уже с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами. Хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали, они просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения собственной страны. Очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования, - сказал министр.

Ранее президент Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Турцию. Там он встретился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Президенты обсудили стратегическое партнерство.

Турецкий завод по производству боевых беспилотников подтвердил, что Украина собирается закупить часть техники.

Напомним, ранее киевские власти обвинили РФ в якобы готовящейся атаке из-за формирования российских войск на границе с Украиной. При это Песков опроверг это предположение отметив, что РФ укрепляет свои границы, а передвижения военных никого не касаются.