Лавров: Россия предостерегает Турцию от подпитки милитаристских настроений Украины

Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва предостерегает Анкару и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, рекомендуем проанализировать ситуацию, воинствующие заявления. И предостерегаем, чтобы подпитывали их», - заявил глава МИД РФ.

Министр отметил, что в 2014 году после переворота украинская власть осуществила агрессию против своего народа, и поэтому сегодня, когда Киев заявляет, что ничего не планирует, так как не хочет воевать со своим народом, это нельзя считать правдой.

«Киев нападал на свой народ и ведет войну, объявив их сепаратистами», - сказал он.

Напомним, накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также готова оказать «необходимую поддержку» для урегулирования конфликта на востоке Украины на основе минских соглашений.